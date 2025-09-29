Цветочное убранство начали убирать с улиц Петербурга с приходом холодов

С приходом первых осенних заморозков в Петербурге начался сезон подготовки города к зиме. Городские службы активно демонтируют летнее цветочное оформление: садовники убирают однолетние растения и снимают декоративные ящики с разделительных полос, а многолетние культуры тщательно пропалывают и обрезают.
Параллельно с этим дорожные службы проводят интенсивную уборку улиц. На этой неделе для мытья проезжих частей и элементов городской инфраструктуры было использовано 55 тысяч кубометров воды.
— Специальная техника круглосуточно собирает опавшую листву и мусор, а в труднодоступных местах работают дворники — за неделю вывезено 1,3 тысячи кубометров мусора и 1,4 тысячи тонн уличного смета, — рассказали в пресс-службе Смольного.
Осеннее озеленение также продолжается — на прошлой неделе в городе высадили более 450 деревьев и почти 15 тысяч кустарников. Приведено в порядок 100 тысяч погонных метров живой изгороди и отремонтировано 50 тысяч квадратных метров газонов.