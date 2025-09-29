Цветочное убранство начали убирать с улиц Петербурга с приходом холодов

Осеннее озеленение также продолжается — на прошлой неделе в городе высадили более 450 деревьев и почти 15 тысяч кустарников. Приведено в порядок 100 тысяч погонных метров живой изгороди и отремонтировано 50 тысяч квадратных метров газонов.