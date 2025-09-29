В библиотеке чеченского села Алхан-Кала прошел экологический квест

Экологический квест «Спасем заколдованный лес» состоялся в библиотеке села Алхан-Кала Чеченской Республики по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в администрации Грозненского района.
Участники были разделены на команды, каждая из которых должна была выполнять различные задания, направленные на изучение экологии и защиту природы. Например, ребятам предстояло ответить на вопросы о растениях и животных, обитающих в лесу, и о том, как люди могут помочь сохранить их среду обитания. Также участники посмотрели отрывок из советского мультфильма «Лесные путешественники», где животные обращаются за помощью к детям.
Кроме того, каждая команда получила зашифрованные сообщения, которые они должны были разгадать с помощью своих мобильных телефонов. В ходе квеста участники проводили простые эксперименты, например, определяли уровень загрязнения воды или изучали влияние различных факторов на растения. Также ребята создавали плакаты на тему того, как сохранить природу и защищать леса.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.