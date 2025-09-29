В библиотеке чеченского села Алхан-Кала прошел экологический квест

Участники были разделены на команды, каждая из которых должна была выполнять различные задания, направленные на изучение экологии и защиту природы. Например, ребятам предстояло ответить на вопросы о растениях и животных, обитающих в лесу, и о том, как люди могут помочь сохранить их среду обитания. Также участники посмотрели отрывок из советского мультфильма «Лесные путешественники», где животные обращаются за помощью к детям.