Ввоз запрещенной продукции из Узбекистана остановили в Нижнем Новгороде

В аэропорту у пассажиров изъяли курут и пчелиный мед, которые пытались ввести без документов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл изъяли несколько партий запрещенной к ввозу продукции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего было проверено 60 авиарейсов из стран Дальнего Зарубежья, СНГ и ЕАЭС. По результатам досмотра у пассажиров, прилетевших из Узбекистана, обнаружили три партии запрещенных продуктов весом 4,4 кг. Специалисты изъяли 2,28 кг курута и 2,16 кг пчелиного меда. Продукты ввозились без соответствующих документов и разрешений на ввоз. Также на них не было заводской упаковки.

Нарушитель понес административную ответственность. Изъятую продукцию уничтожили в крематоре для утилизации аэропорта.