Ввоз запрещенной продукции из Узбекистана остановили в Нижнем Новгороде

Всего было проверено 60 авиарейсов из стран Дальнего Зарубежья, СНГ и ЕАЭС. По результатам досмотра у пассажиров, прилетевших из Узбекистана, обнаружили три партии запрещенных продуктов весом 4,4 кг. Специалисты изъяли 2,28 кг курута и 2,16 кг пчелиного меда. Продукты ввозились без соответствующих документов и разрешений на ввоз. Также на них не было заводской упаковки.