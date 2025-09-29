«Реконструировать, нельзя сносить»: экс-мэр Вадим Булавинов о судьбе «Водника»

По предварительным данным, на месте «Водника» планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В проект могут войти крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле и спортивные площадки. Разговоры о судьбе «Водника» ведутся больше 15 лет, но решительные действия предприняли только в этом году. Стадион был признан аварийным, и с 29 августа доступ на его территорию закрыт. В дальнейшем стало известно о планах снести 14 капитальных строений на его участке.