На фестивале в Санкт-Петербурге представили трамвайную линию «Славянка»

На интерактивном макете гости фестиваля могли проследить трамвайный маршрут от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и далее до микрорайона Славянка со всеми остановками, предусмотренными проектом. Более того, посетители узнали о возможностях трудоустройства в компанию, которая будет эксплуатировать линию «Славянка», и о преимуществах работы в одном из наиболее масштабных проектов современной транспортной отрасли Петербурга.