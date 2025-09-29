На фестивале в Санкт-Петербурге представили трамвайную линию «Славянка»

Преимущества новой трамвайной линии «Славянка» презентовали на Большом семейном фестивале, который проходил 6−7 сентября в Санкт-Петербурге. Улучшение транспортной доступности — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по инвестициям.
На интерактивном макете гости фестиваля могли проследить трамвайный маршрут от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и далее до микрорайона Славянка со всеми остановками, предусмотренными проектом. Более того, посетители узнали о возможностях трудоустройства в компанию, которая будет эксплуатировать линию «Славянка», и о преимуществах работы в одном из наиболее масштабных проектов современной транспортной отрасли Петербурга.
Также в шатре «Славянка» были представлены оригинальные брендовые сувениры. Кроме того, в специальной зоне фестиваля можно было ознакомиться с мегапроектами XXI века: Большим Смоленским мостом, круглогодичным морским курортом «Санкт‑Петербург Марина», второй очередью аэропорта Пулково и другими инфраструктурными объектами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.