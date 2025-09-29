Ричмонд
Отопительный сезон начался в Воронежской области 29 сентября

С сегодняшнего дня, 29 сентября, в Воронежской области официально стартовал отопительный сезон. Решение было принято по поручению губернатора Александра Гусева после детального совещания с профильными ведомствами.

Источник: Комсомольская правда

Подача тепла будет осуществляться поэтапно. Как сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики области, в понедельник тепло начали подавать в объекты социальной сферы: больницы, школы и детские сады. Со среды, 1 октября, к системе централизованного отопления начнут подключать жилые многоквартирные дома, а также административные здания и прочие объекты.

Началу отопительной кампании предшествовала масштабная подготовка всего теплоэнергетического комплекса. В течение летнего периода специалисты проводили планово-предупредительные ремонты, гидравлические испытания тепловых сетей и модернизацию инженерных систем. Эти необходимые работы традиционно сопровождались отключениями горячего водоснабжения.

Как пояснили в мэрии Воронежа, общий процесс подключения к теплу занимает в среднем около двух недель. Его темпы зависят не только от готовности магистральных сетей, но и от оперативности действий управляющих компаний и ТСЖ, которые должны своевременно открывать задвижки на домах и регулировать внутридомовые системы. Предстоит подключить более 3400 многоквартирных домов и почти 470 социальных объектов.