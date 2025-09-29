Отопительный сезон начался в Воронежской области 29 сентября

Как пояснили в мэрии Воронежа, общий процесс подключения к теплу занимает в среднем около двух недель. Его темпы зависят не только от готовности магистральных сетей, но и от оперативности действий управляющих компаний и ТСЖ, которые должны своевременно открывать задвижки на домах и регулировать внутридомовые системы. Предстоит подключить более 3400 многоквартирных домов и почти 470 социальных объектов.