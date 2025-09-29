Губернатор до ноября ввел карантин по бешенству в двух районах Омской области

В Омской области вновь зафиксированы случаи бешенства животных. Из-за этого власти ввели карантинные ограничения в двух районах области. Указ об этом издал губернатор Виталий Хоценко, документ вышел на портале правовой информации.
«Установить на срок до 25 ноября 2025 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — уточнено в указе.
Эпизоотические очаги обнаружены в поселке Набережный в Омском районе на улице Новой и в райцентре Черлакского района на улице Мельничной. Неблагополучными территориями признаны зоны в радиусе 500 метров от них. В этом радиусе проводят ликвидацию очагов заболевания и предотвращение его дальнейшего распространения.
