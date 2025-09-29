Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор до ноября ввел карантин по бешенству в двух районах Омской области

Ограничения коснутся до 25 ноября Омского и Черлакского районов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области вновь зафиксированы случаи бешенства животных. Из-за этого власти ввели карантинные ограничения в двух районах области. Указ об этом издал губернатор Виталий Хоценко, документ вышел на портале правовой информации.

«Установить на срок до 25 ноября 2025 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», — уточнено в указе.

Эпизоотические очаги обнаружены в поселке Набережный в Омском районе на улице Новой и в райцентре Черлакского района на улице Мельничной. Неблагополучными территориями признаны зоны в радиусе 500 метров от них. В этом радиусе проводят ликвидацию очагов заболевания и предотвращение его дальнейшего распространения.

Ранее «КП Омск» писала, что в одном из районов Омской области ввели карантин из-за инфекционной анемии лошадей.