В Саянске и Куйтуне 29 сентября выпал первый снег

Погода в сентябре не перестает удивлять жителей Иркутской области. Первый снег 29 сентября выпал в Саянске и Куйтуне. Белые хлопья запорошили газон и осыпавшиеся листья, а на асфальте покров еще не установился. Кадрами первого снегопада делятся местные жители.
Несмотря на осадки, некоторые еще не готовы к предстоящей зиме и гуляют по улицам в шортах и футболке.
По прогнозу Иркутского Гидрометцентра, 30 сентября по области пройдет мокрый снег, а порывы холодного ветра усилятся до 14 м/с. Днем похолодает до +3…+8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 0…-5.
