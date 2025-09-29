Ричмонд
В Саянске и Куйтуне 29 сентября выпал первый снег

30 сентября в регионе ожидается резкое похолодание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в сентябре не перестает удивлять жителей Иркутской области. Первый снег 29 сентября выпал в Саянске и Куйтуне. Белые хлопья запорошили газон и осыпавшиеся листья, а на асфальте покров еще не установился. Кадрами первого снегопада делятся местные жители.

Несмотря на осадки, некоторые еще не готовы к предстоящей зиме и гуляют по улицам в шортах и футболке.

По прогнозу Иркутского Гидрометцентра, 30 сентября по области пройдет мокрый снег, а порывы холодного ветра усилятся до 14 м/с. Днем похолодает до +3…+8 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 0…-5.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в Свердловском и Правобережном округах Иркутска 30 сентября.