В Саянске и Куйтуне 29 сентября выпал первый снег

Погода в сентябре не перестает удивлять жителей Иркутской области. Первый снег 29 сентября выпал в Саянске и Куйтуне. Белые хлопья запорошили газон и осыпавшиеся листья, а на асфальте покров еще не установился. Кадрами первого снегопада делятся местные жители.