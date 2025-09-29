Петербуржец через суд доказал, что он жив

Колпинский районный суд «вернул к жизни» петербуржца. Мужчина узнал о собственной «смерти» от работодателя, когда тому не удалось перечислить ему заработную плату.
В Комитете ЗАГС с декабря 2024 года существовала запись о смерти мужчины, сделанная на основании медицинского свидетельства. Однако сам он никогда не лечился в клинике, выдавшей документ, и благополучно продолжал жить.
— Ошибка произошла из-за того, что в медицинском учреждении перепутали данные скончавшегося пациента с информацией о живом человеке, — пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Из-за бюрократической ошибки местный житель лишился возможности полноценно осуществлять свои права: не мог получать медицинскую помощь, совершать банковские операции, а его свобода передвижения оказалась под угрозой ограничений. Суд удовлетворил требования прокурора, выступавшего в защиту интересов гражданина, и постановил немедленно исключить данные из актовой записи о смерти.