Петербуржец через суд доказал, что он жив

О своей «смерти» мужчина узнал от работодателя.

Источник: Комсомольская правда

Колпинский районный суд «вернул к жизни» петербуржца. Мужчина узнал о собственной «смерти» от работодателя, когда тому не удалось перечислить ему заработную плату.

В Комитете ЗАГС с декабря 2024 года существовала запись о смерти мужчины, сделанная на основании медицинского свидетельства. Однако сам он никогда не лечился в клинике, выдавшей документ, и благополучно продолжал жить.

— Ошибка произошла из-за того, что в медицинском учреждении перепутали данные скончавшегося пациента с информацией о живом человеке, — пояснили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из-за бюрократической ошибки местный житель лишился возможности полноценно осуществлять свои права: не мог получать медицинскую помощь, совершать банковские операции, а его свобода передвижения оказалась под угрозой ограничений. Суд удовлетворил требования прокурора, выступавшего в защиту интересов гражданина, и постановил немедленно исключить данные из актовой записи о смерти.