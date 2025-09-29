Ричмонд
ЛРТ в Астане начал тестовые поездки в беспилотном режиме

С 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта. Составы ЛРТ двигаются в беспилотном режиме, а специалисты проверяют безопасность движения и работу всей инфраструктуры. Проверка займет не менее шести месяцев и завершится запуском системы в 2026 году, сообщили в пресс-службе City Transportation Systems (CTS).

Источник: gov.kz

Испытания продлятся не менее полугода.

На первом этапе поезда проходят по ограниченному маршруту между станциями № 112-№ 113 со скоростью 10 км/ч. Постепенно скорость и участки испытаний будут увеличиваться. Проверят кольцевую кабельную сеть, габариты состава и инфраструктуры, подачу напряжения, а также системы безопасности.

На втором этапе специалисты протестируют ключевые системы управления: радиосвязь, взаимодействие поездов с платформенными дверями, работу сигнализации и электроснабжения. Отработают штатные и внештатные ситуации.

Система GoA4 и новые технологии ЛРТ

ЛРТ оснащен автоматизированным комплексом GoA4 — это высший уровень автоматизации рельсового транспорта. Система управляет движением, соблюдением интервалов, остановками и заездом в депо без участия оператора.

Сегодня GoA4 уже внедрен в Сингапуре, Дубае и Китае, и такой же современный уровень будет реализован в Астане.

отметил председатель правления CTS Асылбек Дуйсебаев

Персонал и безопасность

Операторы ЛРТ уже прошли обучение в Казахстане и Китае.

Для нас большая честь стать первыми операторами поездов ЛРТ. Это современный вид транспорта, важный шаг для Казахстана. Мы понимаем свою ответственность и гордимся тем, что участвуем в запуске системы.

рассказал сотрудник компании Айдын Ахмедин

Доступ на эстакаду во время испытаний закрыт: контактная сеть находится под напряжением 750 вольт и представляет опасность для жизни.

После завершения комплексных испытаний ЛРТ в Астане начнет перевозить пассажиров — ориентировочно весной-летом 2026 года.