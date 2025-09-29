ЛРТ в Астане начал тестовые поездки в беспилотном режиме

С 29 сентября в Астане стартовала тестовая эксплуатация системы легкорельсового транспорта. Составы ЛРТ двигаются в беспилотном режиме, а специалисты проверяют безопасность движения и работу всей инфраструктуры. Проверка займет не менее шести месяцев и завершится запуском системы в 2026 году, сообщили в пресс-службе City Transportation Systems (CTS).