Первый прототип истребителя F-22 поднялся в воздух 35 лет назад

Неожиданно для авторов, их проект занял в конкурсе последнее место. В американских ВВС были консерваторы, грезящие боями на виражах или хотя бы на скоростях, и прогрессисты, готовые к новым технологиям. Однако даже самые прогрессивные летчики не были согласны идти в бой на самолете с откровенно чудовищной аэродинамикой, не пригодном к маневрам. F-117 имел очень узкую нишу: дозвуковой ночной штурмовик, чьей единственной задачей было в темноте пролететь к вражескому штабу, складу, мосту или узлу связи, чтобы сбросить управляемую бомбу. Если бы днем его глазами заметил летчик даже на истребителе эпохи Корейской войны, защититься штурмовик бы не смог. ВВС и правда хотели такой же малозаметный истребитель. Но при этом он должен был оставаться мощным боевым самолетом даже в ситуации, когда малозаметность сведена на нет.