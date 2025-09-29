Минчанин сбежал из военкомата в день отправки в армию и получил уголовное дело

Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук уточнил, что жителю Минска было предъявлено обвинение в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса. Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Представитель прокуратуры отметил, что в отношении него была применена мера пресечения в виде личного поручительства.