Минчанин сбежал из военкомата в день отправки в армию и получил уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Партизанского района, сообщает агентство «Минск-Новости».
Будучи призывником, 21-летний минчанин 23 апреля 2025 года по повестке должен был прийти в военный комиссариат для отправки к месту срочной военной службы. Мужчина туда пришел, однако потом куда-то бесследно исчез. Мужчину предупреждали под подпись про уголовную ответственность за уклонение от мероприятий по призыву.
Сотрудники военкомата начали разыскивать минчанина. В телефонном разговоре он сообщил, что его мать болеет, за ней необходимо ухаживать. При этом инвалидности у женщины нет. В отношении фигуранта завели уголовное дело.
Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук уточнил, что жителю Минска было предъявлено обвинение в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 435 Уголовного кодекса. Мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Представитель прокуратуры отметил, что в отношении него была применена мера пресечения в виде личного поручительства.
