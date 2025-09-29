Пермские электрички перешли на зимнее расписание

Пермские электрички с 29 сентября перешли на зимний график движения. Дачный сезон завершен, большинство огородников перестали ездить на свои «фазенды», да и вообще пассажиров стало меньше. Поэтому Пермская пригородная компания отменила «летние» поезда, ходившие с апреля по сентябрь. До будущей весны в расписании не появятся пригородные электрички:
- № 6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская,
- № 6278/6279 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2,
- № 6015/6016 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2;
- № 6017/6018 Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2;
- № 7168 Пермь-2 — Кишерть;
- № 6007 Кишерть — Верещагино.
С 5 октября будет отменена электричка № 6013 Пермь-2 — Григорьевская.
Зато появятся два «зимних» поезда: № 6194 Пермь-2 — Кунгур и № 6011 Кунгур — Верещагино, которые временно отменяли в конце апреля. Эти электрички будут ходить с 3 октября два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.