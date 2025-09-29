Пермские электрички перешли на зимнее расписание

Пермские электрички с 29 сентября перешли на зимний график движения. Дачный сезон завершен, большинство огородников перестали ездить на свои «фазенды», да и вообще пассажиров стало меньше. Поэтому Пермская пригородная компания отменила «летние» поезда, ходившие с апреля по сентябрь. До будущей весны в расписании не появятся пригородные электрички: