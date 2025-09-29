Крымский мост вновь открыли для машин

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 12.36. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 13.08 стало известно, что ограничения сняли.