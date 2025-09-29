Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост вновь открыли для машин

Движение авто по Крымскому мосту снова возобновилось 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 12.36. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 13.08 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее Крымский мост перекрыли в 8.04. Ограничения сняли в 8.37.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше