Крымский мост вновь открыли для машин

В понедельник, 29 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту вновь возобновилось. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Как сообщалось ранее, движение авто по Крымскому мосту перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 12.36. Людей, которые находились на объекте и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 13.08 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее Крымский мост перекрыли в 8.04. Ограничения сняли в 8.37.
