Омичей оставили без скоростной электрички до Екатеринбурга

Скоростная электричка «Финист» больше не будет курсировать до омской столицы. С 29 сентября 2025 года ее маршрут официально сокращен до Тюмени.
Как сообщают тюменские СМИ со ссылкой на железнодорожные источники, основной причиной стало отсутствие спроса. Несмотря на статус самого продолжительного маршрута скоростного поезда в России (12 часов в пути и 600 километров сверх первоначального маршрута), «Финист» оказался невостребованным у омичей.
Среди ключевых факторов — высокая стоимость билетов, неудобное расписание и низкий уровень комфорта: кресла в вагонах не раскладывались, что делало 7-часовую поездку до Тюмени и 12-часовую — до Екатеринбурга — крайне утомительной. Кроме того, поезд не мог развивать скорость выше 100−120 км/ч, что сводило на нет его «скоростные» преимущества.
По данным источников, даже на участке Екатеринбург — Тюмень пассажиропоток был скромным, а на участке Тюмень — Омск вагоны зачастую шли практически пустыми. В связи с этим было принято решение вернуть поезд на более короткий и экономически оправданный маршрут.
Ранее мы писали, что Виталий Хоценко сообщил о внедрении в Омске интеллектуальной транспортной системы.