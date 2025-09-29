Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вадим Булавинов прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Нижнем Новгороде

Депутат Госдумы РФ, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов на встрече с журналистами 29 сентября прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Нижнем Новгороде.

Источник: Время

«Ситуация достаточно печальная. Вроде и технику закупают, но из-за нехватки водителей это не приносит должного результата. Работа водителя — очень тяжёлая, подъём в 4 часа утра, и люди не хотят идти на такие условия за те деньги, которые сегодня предлагаются. Особенно молодёжь не хочет, потому что можно ездить курьером на велосипеде, развозить продукты питания и зарабатывать втрое больше, чем водитель автобуса», — сказал он.

Булавинов подчеркнул, что изменить сложившийся расклад можно только одним путём — повышением зарплат.

Он добавил, что серьёзный дефицит кадров наблюдается сегодня и в промышленности, и напомнил, что сейчас в нескольких регионах РФ проводится эксперимент по облегчённому поступлению школьников после 9-го класса в средне-специальные учебные заведения на рабочие специальности.

Посмотрим, к чему это приведёт и как повлияет на рынок труда.

резюмировал Булавинов

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили ввести профессию «водитель автобуса» в перечень профессий среднего профобразования (СПО) и в общероссийский классификатор профессий.