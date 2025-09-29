Вадим Булавинов прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Нижнем Новгороде

«Ситуация достаточно печальная. Вроде и технику закупают, но из-за нехватки водителей это не приносит должного результата. Работа водителя — очень тяжёлая, подъём в 4 часа утра, и люди не хотят идти на такие условия за те деньги, которые сегодня предлагаются. Особенно молодёжь не хочет, потому что можно ездить курьером на велосипеде, развозить продукты питания и зарабатывать втрое больше, чем водитель автобуса», — сказал он.
Булавинов подчеркнул, что изменить сложившийся расклад можно только одним путём — повышением зарплат.
Он добавил, что серьёзный дефицит кадров наблюдается сегодня и в промышленности, и напомнил, что сейчас в нескольких регионах РФ проводится эксперимент по облегчённому поступлению школьников после 9-го класса в средне-специальные учебные заведения на рабочие специальности.
Посмотрим, к чему это приведёт и как повлияет на рынок труда.
Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили ввести профессию «водитель автобуса» в перечень профессий среднего профобразования (СПО) и в общероссийский классификатор профессий.