Вадим Булавинов прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в Нижнем Новгороде

«Ситуация достаточно печальная. Вроде и технику закупают, но из-за нехватки водителей это не приносит должного результата. Работа водителя — очень тяжёлая, подъём в 4 часа утра, и люди не хотят идти на такие условия за те деньги, которые сегодня предлагаются. Особенно молодёжь не хочет, потому что можно ездить курьером на велосипеде, развозить продукты питания и зарабатывать втрое больше, чем водитель автобуса», — сказал он.