В Севастополе снова запустили катера через бухту

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в сообщении.
Рейд в Севастополе закрыли в понедельник уже дважды. В первый раз около 8 утра, во второй — около часа дня. О причинах ограничения движения не сообщалось. Также дважды перекрывали Крымский мост.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
