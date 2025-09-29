Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае с октября заработает приложение «Система 112»

С помощью него можно вызвать экстренные службы и получить оповещения о ЧП.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября 2025 года в Пермском крае начнет работать мобильное приложение «Система 112». С его помощью можно будет быстро вызывать экстренные службы, получать оповещения о террористических угрозах и уведомлять родных о ситуации. Об этом сообщили в телеграмм-канале МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Перми».

Приложение точно определяет местоположение — с точностью до 30 метров. Для людей с нарушениями слуха есть возможность общаться через чат и СМС-сообщения. В чат можно отправлять описание происшествия, фотографии, аудио и видео, а также передавать свои координаты.