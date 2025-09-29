В Пермском крае с октября заработает приложение «Система 112»

С 1 октября 2025 года в Пермском крае начнет работать мобильное приложение «Система 112». С его помощью можно будет быстро вызывать экстренные службы, получать оповещения о террористических угрозах и уведомлять родных о ситуации. Об этом сообщили в телеграмм-канале МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Перми».
Приложение точно определяет местоположение — с точностью до 30 метров. Для людей с нарушениями слуха есть возможность общаться через чат и СМС-сообщения. В чат можно отправлять описание происшествия, фотографии, аудио и видео, а также передавать свои координаты.