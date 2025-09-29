Ричмонд
В Прикамье скончался спортивный журналист Сергей Патраков

27 сентября 2025 года, после продолжительной болезни, на 67-м году жизни ушел из жизни Сергей Юрьевич Патраков — ветеран афганской кампании, кавалер ордена Красной Звезды, подполковник Вооруженных сил РФ в отставке и бывший корреспондент газеты «Зори Плюс» (Добрянка).

Источник: социальные сети "Зори Плюс"

В 2006—2008 годах Патраков писал для издания под псевдонимом Фома Приколов, создавая ироничные и сатирические заметки о местной жизни. Особое внимание он уделял армейской тематике, спорту, тренерам и физкультурникам.

Одной из самых значимых его работ стал репортаж о добрянских футболистах и болельщиках, признанный лучшей спортивной публикацией 2007 года в России. Награда была вручена в Москве на церемонии премии «Искра» в январе 2008 года.

После ухода из журналистики Патраков работал в нефтяной отрасли, однако сохранял связь с редакцией.

«Сергей Юрьевич оставил яркий след в жизни Добрянки и всего Прикамья. Светлая память. Редакция газеты “Зори Плюс” выражает соболезнования родным и близким», — подписали пост в газете «Зори Плюс».