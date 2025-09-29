В КНР ввели в эксплуатацию самую мощную в мире центрифугу

Разработанная Чжэцзянским университетом центрифуга CHIEF1300 может поднимать груз весом до 20 тонн. По словам главного инженера Лин Даошэна, CHIEF1300 расположена под землей и оснащена вакуумной системой охлаждения для снижения негативного влияния сопротивления воздуха и нагрева машины.