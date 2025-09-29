В КНР ввели в эксплуатацию самую мощную в мире центрифугу

ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Китайские инженеры ввели в эксплуатацию самую мощную в мире центрифугу, способную создавать гравитацию, в 300 раз превышающую гравитацию Земли. Как сообщило агентство Xinhua, установка расположена в городе Ханчжоу, административном центре восточной провинции КНР Чжэцзян.
Разработанная Чжэцзянским университетом центрифуга CHIEF1300 может поднимать груз весом до 20 тонн. По словам главного инженера Лин Даошэна, CHIEF1300 расположена под землей и оснащена вакуумной системой охлаждения для снижения негативного влияния сопротивления воздуха и нагрева машины.
Установка предназначена для исследований в сферах добычи ресурсов, предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий, подземного захоронения отходов и синтеза новых материалов.
Пилотные испытания установки уже принесли ряд результатов. В частности, исследователи смоделировали сильные землетрясения для проверки сейсмостойкости основания плотины гидроэлектростанции и количественно оценили воздействие 4-метровой волны и 20-метрового цунами на морское дно.
Объект открыт для международного сотрудничества и совместной работы над передовыми научными разработками. Представители университета рассчитывают на взаимодействие с ведущими мировыми исследовательскими группами для ускорения научных открытий и стимулирования инноваций.