Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начал разыскивать Интерпол

Анну Цомартову объявили в розыск на территории ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Таинственно исчезнувшую в 2024 году студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову объявили в розыск на территории ОАЭ через Интерпол. Об этом рассказала мама девушки.

Напомним, 22-летняя студентка РЮИ МВД пропала после соревнований по тайскому боксу в Каспийске. Она ушла на прогулку по берегу моря и не вернулась. Долгие поиски, в том числе с водолазами, не принесли результатов. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позже у родителей Анны появились подозрения, что их дочь жива и может находиться в другой стране. Это произошло после публикации фотографии, сделанной в метро Дубая. Незнакомка на снимке похожа на ростовчанку.

Актуальную информацию по поискам Анны Цомартовой опубликовали немного ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

