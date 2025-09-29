Пропавшую спортсменку из Ростова Анну Цомартову начал разыскивать Интерпол

Напомним, 22-летняя студентка РЮИ МВД пропала после соревнований по тайскому боксу в Каспийске. Она ушла на прогулку по берегу моря и не вернулась. Долгие поиски, в том числе с водолазами, не принесли результатов. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».