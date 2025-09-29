Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение

«Атмосферного давления и завтра будет рекордным, потому что завтра мы ожидаем давление 765 миллиметров ртутного столба, как и сегодня, то есть и завтра тоже будет перекрыт рекорд. Если сегодняшний рекорд принадлежал 2021 году, то завтрашний рекорд наблюдался очень давно, в 1942 году, когда максимальное атмосферное давление было 764 миллиметра ртутного столба. Так что два последних дня сентября отметятся рекордно высоким значением атмосферного давления», — подчеркнула Позднякова.