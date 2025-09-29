В Москве опровергли данные о массовом проникновении в квартиры божьих коровок

Он подчеркнул, что божьи коровки не представляют опасности для человека. Если они оказались в квартире, рекомендуется аккуратно собрать их и выпустить на улицу в прохладное, но не морозное время — до наступления устойчивых холодов насекомые еще могут найти естественное убежище для зимовки.