В Москве опровергли данные о массовом проникновении в квартиры божьих коровок

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Массового проникновения божьих коровок в квартиры москвичей не фиксируется. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в Москве фиксируется «нашествие» божьих коровок-арлекинов, которые могут вызвать у человека аллергию и отравление при прикосновении.

«Божьи коровки, несмотря на одиночный образ жизни в теплое время года, зимуют колониями. В поисках укрытия они могут проникать в здания через мелкие щели — например, в оконных рамах. В ряде случаев такие насекомые оказались в нескольких московских квартирах, что не свидетельствует о широкомасштабном явлении», — сказал Кунафин.

Как отмечает специалист, гипотеза о резком росте численности божьих коровок из-за «влажного лета» и, как следствие, увеличение популяции тли, не подтверждается в общенациональном масштабе: погодные условия этим летом существенно различались. В Москве, Сочи, Анапе, Новороссийске и Краснодаре наблюдались разные уровни влажности и температуры.

Он подчеркнул, что божьи коровки не представляют опасности для человека. Если они оказались в квартире, рекомендуется аккуратно собрать их и выпустить на улицу в прохладное, но не морозное время — до наступления устойчивых холодов насекомые еще могут найти естественное убежище для зимовки.