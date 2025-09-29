«БКМ Холдинг» раскрыл, где запустят первые пригородные электробусы. Об этом в интервью БелТА рассказал генеральный директор «БКМ Холдинг» Тарас Мурог.
По его словам, сейчас предприятие занимается разработкой и к концу года поставит на Белорусскую атомную станцию четыре пригородных электробуса. Гендиректор обращает внимание, что это абсолютно новый продукт. Он добавил, что ни на белорусском рынке, ни на союзном рынке (речь идет про Союзное государство) такого продукта нет.
— Мы разрабатываем его с перспективой быть представленными, в том числе в Российской Федерации, — пояснил Тарас Мурог.
Первый заместитель генерального директора по производству предприятия «БКМ Холдинг» Дмитрий Парков в эфире СТВ заметил, что на сборочном конвейере сейчас находится электротранспорт для Островца.
— В сентябре мы планируем уже приступить к испытаниям этих машин, поэтому в ближайшее время он выйдет на дороги Островца. Для нас это тоже была новая разработка своего рода. Раньше, скажем, пригородного электротранспорта мы не выпускали, — уточнил Дмитрий Парков.
По его словам, в электротранспорте установят сидения повышенной комфортности. Кроме того, будет снято ограничение, определенное по скорости движения. Заместитель гендиректора сообщил, что скорость движения будет составлять до 90 километров в час.
Парков рассказал, что также в электротранспорте будет обеспечена доступная среда людям с ограниченными возможностями.
— Еще одна из особенностей данной модели — то, что там будет только две двери для входа и выхода пассажиров. И за счет этого увеличено количество сидячих мест, — подчеркнул заместитель генерального директора.
