Из мэрии Омска уволилась директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова

Чиновница покинула пост по собственному решению — ее уже сменил и.о.

Источник: Комсомольская правда

Директор департамента городской жилищной политики Ольга Парфенова покинула пост в администрации Омска. Об этом сообщили в мэрии, подтвердив, что отставка состоялась по личному решению чиновницы.

Парфенова возглавляла ведомство с 1 марта 2022 года. До этого она неоднократно работала в городской администрации: с 2000 года начинала как бухгалтер, затем стала специалистом в департаменте экономической политики. В 2004 году перешла в министерство государственно-правового развития, а с 2006 по 2016 год возглавляла управление ЗАГС Омской области. После этого снова вернулась в мэрию — сначала на должность директора департамента городской экономической политики, а позже — жилищной.

Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил Парфенову за работу:

«Это личное решение Ольги Юрьевны. Она настоящий профессионал, человек ответственный и думающий. Уверен, Ольга Юрьевна найдет применение своему опыту на новом поприще. Искренне желаю ей успехов», — отметил градоначальник.

Исполняющим обязанности директора департамента жилищной политики назначен первый заместитель директора Николай Хрищенко.