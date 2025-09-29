В Колпинском районе Петербурга открыли патриотическое пространство

Патриотическое пространство «Герои Отчизны во времени и вечности» появилось на базе Центра детско-юношеского технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга. Его открытие стало возможным при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Учебный кабинет открыли в 56-ю годовщину со дня рождения героя СВО, бывшего руководителя юнармейского клуба «Заря» Владимира Пилипенко. В центре разместили экспозицию с его наградами и личными вещами. Новое пространство станет местом памяти и связи поколений: там отражены подвиги солдат Великой Отечественной войны и современных защитников Отечества.
Владимир Пилипенко руководил клубом с 2019 по 2024 год, превратив его в сплоченный коллектив патриотов. Под его руководством юнармейцы завоевывали победы на городских и всероссийских соревнованиях, участвовали в парадах Победы и вахтах памяти. В 2024 году клуб получил звание «Образцовый детский коллектив», а в феврале 2025-го — имя своего наставника.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.