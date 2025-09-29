В Колпинском районе Петербурга открыли патриотическое пространство

Владимир Пилипенко руководил клубом с 2019 по 2024 год, превратив его в сплоченный коллектив патриотов. Под его руководством юнармейцы завоевывали победы на городских и всероссийских соревнованиях, участвовали в парадах Победы и вахтах памяти. В 2024 году клуб получил звание «Образцовый детский коллектив», а в феврале 2025-го — имя своего наставника.