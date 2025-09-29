В РАН оценили вероятность полярных сияний в центральной части России

«Начинает регистрироваться отклик магнитосферы Земли на усиление вспышечной активности и изменения параметров солнечного ветра. За последние несколько часов, в частности, значительно повысилась вероятность формирования полярных сияний. Рост полярного овала наблюдается на данный момент в восточной части страны, где уже наступило темное время суток. Вероятность сохранения интенсивности свечения на текущем уровне до 19−20 часов по московскому времени, когда зайдет Солнце в центральной части страны, является пока очень низкой», — говорится в сообщении.