В РАН оценили вероятность полярных сияний в центральной части России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Рост полярного овала наблюдается в восточной части России, но вероятность интенсивных полярных сияний в центральной части страны пока низкая. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Начинает регистрироваться отклик магнитосферы Земли на усиление вспышечной активности и изменения параметров солнечного ветра. За последние несколько часов, в частности, значительно повысилась вероятность формирования полярных сияний. Рост полярного овала наблюдается на данный момент в восточной части страны, где уже наступило темное время суток. Вероятность сохранения интенсивности свечения на текущем уровне до 19−20 часов по московскому времени, когда зайдет Солнце в центральной части страны, является пока очень низкой», — говорится в сообщении.
Ранее специалисты отмечали, что, согласно прогнозу, ожидается высокая вспышечная активность с потенциальными рисками для Земли, а также возможны слабые возмущения магнитного поля Земли.