В Красноярск доставили новые автобусы на природном газе

29 сентября в Красноярск прибыли новые автобусы на природном газе. В мэрии уточнили, что в краевой центр прибыли первые 15 машин.
Для автобусов специалисты уже построили газозаправочную станцию на территории гаража, в планах еще одна. Все машины произвели на Минском автомобильном заводе.
— Транспорт работает на газомоторном топливе — это снижает нагрузку на экологию и улучшает качество воздуха, — добавили в администрации.
Губернатор региона Михаил Котюков в своих социальных сетях сообщил, что в 2025 году всего закуплено 150 современных автобусов.
