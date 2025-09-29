Ричмонд
В Красноярск доставили новые автобусы на природном газе

Для новой техники построили газозаправочную станцию на территории гаража.

Источник: мэрия Красноярска

29 сентября в Красноярск прибыли новые автобусы на природном газе. В мэрии уточнили, что в краевой центр прибыли первые 15 машин.

Для автобусов специалисты уже построили газозаправочную станцию на территории гаража, в планах еще одна. Все машины произвели на Минском автомобильном заводе.

— Транспорт работает на газомоторном топливе — это снижает нагрузку на экологию и улучшает качество воздуха, — добавили в администрации.

Губернатор региона Михаил Котюков в своих социальных сетях сообщил, что в 2025 году всего закуплено 150 современных автобусов.

Ранее мы писали, что для частного сектора на улице Калинина спроектируют сети водоснабжения и водоотведения за 61,4 миллиона рублей.