В больнице подмосковного Домодедова установили новый ангиограф

Региональный сосудистый центр Домодедовской больницы в Московской области закупил новое оборудование. Ангиограф для проведения малоинвазивных операций на сосудах и артериях поступил в медучреждение по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Ангиограф — это основное медицинское оборудование регионального сосудистого центра. С его помощью врачи выполняют операции пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе высокотехнологичные. Аппарат установили взамен устаревшего.
«Ранее в Домодедовской больнице был установлен новый аппарат МРТ, сегодня мы запускаем ангиограф. Аппарат позволяет повысить качество проводимых малоинвазивных оперативных вмешательств на сосудах в сфере кардиологии, неврологии, периферических артерий, гинекологии. Главное преимущество данного оборудования заключается в детальной и быстрой визуализации самых сложных патологий», — рассказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, это уже второй ангиограф, который запустили на базе медучреждений Подмосковья с начала года. Ранее такой же аппарат начал работать в Егорьевской больнице.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.