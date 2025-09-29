Узбекистанцы спорят о странном нейминге ресторана: чиновники пока делают вид, что не замечают

Регулярно Комитет по конкуренции и хокимият устраивают рейды по «очищению» городских вывесок, удаляя всё, что кажется им не соответствующим стандартам. Но до сих пор никто не обратил внимания на откровенно провокационное название крупной сети, что вызывает вопросы у горожан.
«Ёбидоёби» известна не только своим неймингом, который является транслитерацией японской фразы «день недели — суббота», но и маркетинговой политикой, построенной на провокациях. В меню можно встретить сеты и блюда с названиями, вызывающими двусмысленные ассоциации: «Б. Д. М. С», «Куни Ли», «БиЧ», «Си Сяке», «Суки Ё», «Чпо Ки», «Тити Оки» и другие.
В соцсетях споры не утихают: одни считают такой подход дерзким и креативным, уверяя, что если у кого-то возникают «неправильные» ассоциации — это их личные проблемы. Другие, напротив, указывают, что названия явно выбраны ради провокации, и предпринимателям стоило бы относиться к подобным вещам осторожнее, учитывая менталитет и восприятие.
Интересно, что в декабре 2024 года в Беларуси сеть вышла на рынок под вывеской «Ё суши и роллы», очевидно, чтобы избежать лишних вопросов со стороны властей. А в России у «Ёбидоёби» были и судебные разбирательства: в апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал фирменное наименование противоречащим принципам гуманности и морали и обязал компанию сменить его. После этого юридическое лицо сети изменило название на нейтральное «Суши с приставкой суши», однако часть франчайзи продолжает работать под прежней вывеской.
В самой компании ранее отмечали, что, если в каком-либо городе возникают претензии к названию, решение о вывеске принимает непосредственно владелец точки.
Сеть «Ёбидоёби», основанная в Красноярске в 2016 году маркетологом Константином Зименом и предпринимателем Дмитрием Прадедом, сегодня входит в топ-10 крупнейших доставок суши и роллов в России. Франшиза объединяет более 250 точек в 161 городе России и представлена также в Казахстане, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Узбекистане и ОАЭ.
Пока чиновники хранят молчание, а споры в интернете не утихают, история с «Ёбидоёби» вновь поднимает вопросы о прозрачности и честности правил для бизнеса в Узбекистане. Один вопрос остаётся открытым: по каким стандартам и для кого эти правила работают на самом деле?
Что вы думаете о таком нейминге — это креативная находка или перебор для нашего рынка? Пишите в комментах.