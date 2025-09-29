Узбекистанцы спорят о странном нейминге ресторана: чиновники пока делают вид, что не замечают

Интересно, что в декабре 2024 года в Беларуси сеть вышла на рынок под вывеской «Ё суши и роллы», очевидно, чтобы избежать лишних вопросов со стороны властей. А в России у «Ёбидоёби» были и судебные разбирательства: в апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал фирменное наименование противоречащим принципам гуманности и морали и обязал компанию сменить его. После этого юридическое лицо сети изменило название на нейтральное «Суши с приставкой суши», однако часть франчайзи продолжает работать под прежней вывеской.