В селе Усть-Цильма в Коми отремонтируют культурный центр

Культурный центр в селе Усть-Цильма Республики Коми начали обновлять при поддержке нацпроекта «Семья». Завершить ремонт здания планируют в 2027 году, сообщили в министерстве культуры и архивного дела региона.
Первый этап работ уже стартовал. Специалисты проводят демонтаж внутренних конструкций и устанавливают новые окна. Кроме того, в этом году заменят протекающие участки кровли.
С 2026 года начнутся обновление фасада здания, ремонт стен, полов и сценического комплекса, модернизация инженерных сетей и реконструкция межэтажных перекрытий. Кроме того, проведут перепланировку некоторых помещений.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.