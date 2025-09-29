Ричмонд
Врачи 4 дня боролись за его жизнь: 5-летний мальчик умер после страшного ДТП

В Башкирии умер пострадавший в ДТП 5-летний мальчик.

Источник: Комсомольская правда

В результате массового дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 сентября вечером в Башкирии, погибли два человека, включая пятилетнего ребенка. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По словам главы Минздрава, в результате столкновения автомобилей один человек погиб на месте, еще пятеро, включая четверых детей, получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в Туймазинскую районную больницу.

Рахматуллин сообщил, что сегодня, не приходя в сознание, скончался пятилетний ребенок. Трое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Как уточнил министр, санитарной авиацией мальчик был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу, где продолжает лечение в отделении детской хирургии.

