Фильм «Август» о событиях в послевоенной Беларуси вышел в лидеры проката РФ

Фильм «Август» о событиях в послевоенной Беларуси вышел в лидеры проката России, информирует портал kinobusiness.com.
По данным портала, кинокартина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, которая была снята по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», стала лидером российского проката по итогам последних выходных сентября. Фильм вышел в прокат 25 сентября и успел заработать 249 миллионов российских рублей. Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков.
Ранее Сергей Безруков рассказал, как играл главную роль в новом фильме «Август» о событиях в послевоенной Беларуси: «Он в каком-то смысле сам себе пытается организовать казнь».
А вот здесь реальная история фильма «Август» с Безруковым и Кологривым по роману «Момент истины» о борьбе «Смерш» с диверсантами в послевоенной Беларуси: «Задержал агентов-парашютистов в советской форме».