Фильм «Август» о событиях в послевоенной Беларуси вышел в лидеры проката РФ

По данным портала, кинокартина «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, которая была снята по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», стала лидером российского проката по итогам последних выходных сентября. Фильм вышел в прокат 25 сентября и успел заработать 249 миллионов российских рублей. Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков.