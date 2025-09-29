Губернатор Рязанской области рассказал о системе поддержки участников СВО

По его словам, в центре проходят только семейные реабилитации, в рамках которой для каждого члена семьи подбирается своя индивидуальная программа. Также участникам СВО представлены все медицинские услуги, собраны лучшие практики, методики восстановления, диагностики лечения, включая вопросы психологической и психиатрической помощи. Кроме того, в центре развивается адаптивный вид спорта.