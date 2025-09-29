Самарцы смогут получить компенсацию за перебои в мобильной связи

Несмотря на временные сбои, пользователи продолжают оплачивать тарифы по полной стоимости. При этом многие операторы сняли с себя полномочия по обеспечению связью из-за ограничений, связанных с обеспечением безопасности.
Депутаты предложили снизить стоимость тарифа и провести перерасчет ежемесячной платы пользователей. Пока новый законопроект не приняли. Напомним, в областной столице представили список доступных точек wi-fi.
