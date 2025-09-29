В двух школах Колпинского района Петербурга открылись профильные классы

Атомкласс в школе № 258 посещают 32 ученика. На уроках школьники будут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику, а также черчение, 3D-моделирование, робототехнику и начертательную геометрию. Особенностью проекта является тесное сотрудничество с предприятиями «Росатома», которые проводят мастер-классы и профессиональные пробы. Уже в девятом классе ребята смогут освоить первую профессию «чертежник». Это пока единственный атомкласс в Петербурге.