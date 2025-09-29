В двух школах Колпинского района Петербурга открылись профильные классы

Профильные классы — налоговый и атомкласс — появились в двух школах Колпинского района Санкт-Петербурга при поддержке ведущих государственных корпораций и ведомств. Площадки создали в образовательных учреждениях по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Так, в школе № 588 открыли первый в районе налоговый класс, который принял 25 старшеклассников из разных учебных заведений. Проект реализуется при поддержке УФНС России по Санкт-Петербургу и ведущих вузов. На занятиях ребята будут углубленно изучать математику, обществознание, экономику и финансовую грамотность. Особенностью программы являются практико-ориентированные курсы, мастер-классы, семинары и реальная практика по приему налогоплательщиков.
Атомкласс в школе № 258 посещают 32 ученика. На уроках школьники будут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику, а также черчение, 3D-моделирование, робототехнику и начертательную геометрию. Особенностью проекта является тесное сотрудничество с предприятиями «Росатома», которые проводят мастер-классы и профессиональные пробы. Уже в девятом классе ребята смогут освоить первую профессию «чертежник». Это пока единственный атомкласс в Петербурге.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.