Работодатели Ростовской области теперь требуют от соискателей навыки работы с ИИ

Работодатели Ростовской области стали чаще обращать внимание на умение соискателей выполнять задачи с использованием искусственного интеллекта, отмечают аналитики hh.ru.
Более 80% компаний положительно относятся к тому, что их сотрудники могут применять нейросети. От кандидатов ожидают базовых навыков работы с ИИ при поиске информации и генерации идей. В числе других востребованных умений — анализ данных, грамотное составление запросов и создание изображений. Почти четверть организаций ждут, что специалисты смогут автоматизировать с помощью нейросетей написание кода и настройку рекламы.
При этом многие задачи руководители по-прежнему доверяют только людям. Некоторые начальники отмечают, что с появлением ИИ подчиненные стали чаще ошибаться, лениться, предлагают менее креативные идеи и реже ищут нестандартные решения. Также часть респондентов выразили опасения, что их работники перестанут учиться и профессионально расти.
26% работников сегодня используют ИИ-технологии постоянно, 45% делают это время от времени. Чаще всего к помощи нейросетей прибегают специалисты по медиа, искусству, IT, топ-менеджеры, работники сферы рекламы и PR. Для 18% респондентов такие инструменты все еще не применимы в работе. Крайне редко их используют в розничной торговле.
