«Будьте внимательны»: глава ГАИ Башкирии выступил со специальным обращением из-за снегопада

Особое внимание глава региональной ГАИ обратил на водителей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю. Им рекомендуется воздержаться от поездок в районы, где выпал снег. Севастьянов призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.