«Будьте внимательны»: глава ГАИ Башкирии выступил со специальным обращением из-за снегопада

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей об ухудшении погодных условий в районе Зауралья. По его информации, в выходные дни в отдельных районах выпал снег, в том числе на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на границе с Челябинской областью.
Как отметил Севастьянов, ухудшение погодных условий сопровождалось порывистым ветром и мокрым снегом, что значительно ухудшило видимость на дорогах. Он настоятельно порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим, увеличить интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
Особое внимание глава региональной ГАИ обратил на водителей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю. Им рекомендуется воздержаться от поездок в районы, где выпал снег. Севастьянов призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.
