Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будьте внимательны»: глава ГАИ Башкирии выступил со специальным обращением из-за снегопада

Глава ГАИ Башкирии предупредил водителей о снегопаде.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей об ухудшении погодных условий в районе Зауралья. По его информации, в выходные дни в отдельных районах выпал снег, в том числе на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на границе с Челябинской областью.

Как отметил Севастьянов, ухудшение погодных условий сопровождалось порывистым ветром и мокрым снегом, что значительно ухудшило видимость на дорогах. Он настоятельно порекомендовал водителям соблюдать скоростной режим, увеличить интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Особое внимание глава региональной ГАИ обратил на водителей, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю. Им рекомендуется воздержаться от поездок в районы, где выпал снег. Севастьянов призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.