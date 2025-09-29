Вышку связи установили в деревне Кшентицы Новгородской области

«Появление связи и мобильного интернета в Кшентицах — это продолжение системной работы над устранением цифрового неравенства. Жители малонаселенных пунктов получают возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, доступными гражданам нашей страны. Это и государственные услуги в электронном виде, сервисы в здравоохранении, банковские приложения. Важно, что ключевые из таких сервисов остаются доступными даже в случае ограничений мобильного интернета в целях безопасности», — отметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.