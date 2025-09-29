Вышку связи установили в деревне Кшентицы Новгородской области

Интернет провели в деревню Кшентицы Новгородской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий региона.
Для подключения новой станции связи специалисты проложили более 20 км волоконно-оптического кабеля по опорам линий электропередач. Теперь жители деревни могут пользоваться качественной мобильной связью и скоростным интернетом стандарта 4G/LTE.
В Кшентицах проживают 118 человек. Населенный пункт расположен в 27 км от регионального центра и находится в стороне от основных дорог. До запуска базовой станции деревня не входила в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов.
«Появление связи и мобильного интернета в Кшентицах — это продолжение системной работы над устранением цифрового неравенства. Жители малонаселенных пунктов получают возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами, доступными гражданам нашей страны. Это и государственные услуги в электронном виде, сервисы в здравоохранении, банковские приложения. Важно, что ключевые из таких сервисов остаются доступными даже в случае ограничений мобильного интернета в целях безопасности», — отметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.