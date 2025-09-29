В Калининграде нашли подрядчика для изготовления и поставки 28 автобусных остановок. Работы выполнит ООО «Фаворит-Балт» за 25,8 миллиона рублей. Результаты опубликовали на сайте госзакупок.
На участие в аукционе подали три заявки. Победитель снизил начальную стоимость работ почти на 14 миллионов рублей. Установить павильоны необходимо в течение 75 дней с даты заключения контракта. Где появятся новые объекты, можно посмотреть по ссылке.
Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта. Для увеличения числа таких объектов необходимо обеспечить их электрификацию и доступ в интернет.
В сентябре в Калининграде начали обустраивать трамвайные остановки. Павильоны появятся на улице 9 Апреля, возле Областной больницы и Историко-художественного музея. Работы выполняет компания «Фаворит-Балт». С ней заключили контракт на 16 миллионов рублей. Подрядчик должен закончить обустройство остановок в ноябре.