В Василеостровском районе Петербурга открыли корпус гимназии и школу

Корпус гимназии № 642 и школа № 700 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга приняли учащихся в новом учебном году, сообщили в районной администрации. Открытие новых образовательных учреждений входит в число задач нацпроекта «Молодежь и дети».
На Морской набережной находится корпус гимназии № 642. Он рассчитан на 1375 мест. В корпусе есть два бассейна, актовый и три спортивных зала, стадион, столовая, лаборатории, мастерские и медиацентр. По программе профориентации можно выбрать химико-биологический, медицинский, технологический и медиа профили, отдельное внимание уделено работе с беспилотными системами.
На улице Лисянского свои двери распахнула школа № 700. Учреждение рассчитано на 685 учащихся, набраны три класса для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено двумя бассейнами — для младшей и старшей школы. Также есть зал для занятий лечебной физкультурой и балетный класс. В школе размещены стенды, посвященные специальной военной операции, и экспозиция в честь Победы в Великой Отечественной войне. Стены учреждения украшены рисунками достопримечательностей города, выполненными по эскизам юных василеостровцев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.