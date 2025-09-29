В Василеостровском районе Петербурга открыли корпус гимназии и школу

На улице Лисянского свои двери распахнула школа № 700. Учреждение рассчитано на 685 учащихся, набраны три класса для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено двумя бассейнами — для младшей и старшей школы. Также есть зал для занятий лечебной физкультурой и балетный класс. В школе размещены стенды, посвященные специальной военной операции, и экспозиция в честь Победы в Великой Отечественной войне. Стены учреждения украшены рисунками достопримечательностей города, выполненными по эскизам юных василеостровцев.