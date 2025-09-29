Ричмонд
Минобразования сказало, что каждый пятый учитель в Беларуси имеет стаж до 10 лет

Глава Минобразования сказал, что каждый пятый учитель в Беларуси имеет стаж до десяти лет.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало, что каждый пятый учитель в Беларуси имеет стаж до 10 лет. Подробности озвучил министр образования Андрей Иванец, пишет БелТА.

Глава Минобразования заметил, что сегодня в белорусских школах довольно высокая укомплектованность кадрами, она приближается фактически к 100%.

— Сегодня каждый пятый учитель нашей страны имеет стаж до 10 лет, — подчеркнул Андрей Иванец.

По словам министра образования, речь идет о людях, которые только фактически выходят в профессию. Он пояснил: подобное говорит о том, что портрет учителя сегодня молодеет.

Тем временем власти Минска сказали, когда школы заменят бумажные дневники электронными.

Ранее Мингорисполком сказал, что самой возрастной работающей пенсионерке в Минске 96 лет.

Кстати, мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.