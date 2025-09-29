Минобразования сказало, что каждый пятый учитель в Беларуси имеет стаж до 10 лет. Подробности озвучил министр образования Андрей Иванец, пишет БелТА.
Глава Минобразования заметил, что сегодня в белорусских школах довольно высокая укомплектованность кадрами, она приближается фактически к 100%.
— Сегодня каждый пятый учитель нашей страны имеет стаж до 10 лет, — подчеркнул Андрей Иванец.
По словам министра образования, речь идет о людях, которые только фактически выходят в профессию. Он пояснил: подобное говорит о том, что портрет учителя сегодня молодеет.
