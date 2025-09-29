Фельдшерско-акушерский пункт открылся в башкирской деревне Амирово

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Амирово Республики Башкортостан. Учреждение возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Для ФАПа закупили все необходимое для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
ФАП будет обслуживать 239 жителей деревни. В медучреждении пациенты смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.