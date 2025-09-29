Ричмонд
Требуется операция: 17-летний парень на мотоцикле врезался в легковушку

В Башкирии в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист.

Источник: Комсомольская правда

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 сентября, в селе Исмаилово. По словам министра, 17-летний водитель мотоцикла не рассчитал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии подростка с переломами доставили в травматологическое отделение Туймазинской центральной районной больницы. Рахматуллин уточнил, что пострадавшему планируется оказать оперативное лечение.

