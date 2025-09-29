Требуется операция: 17-летний парень на мотоцикле врезался в легковушку

В Дюртюлинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 сентября, в селе Исмаилово. По словам министра, 17-летний водитель мотоцикла не рассчитал дистанцию и столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии подростка с переломами доставили в травматологическое отделение Туймазинской центральной районной больницы. Рахматуллин уточнил, что пострадавшему планируется оказать оперативное лечение.
