Ремонт закончен, так и не начавшись: Сразу после выборов в Молдове разблокировали мосты, соединяющие левый и правый берега Днестра

Напомним, что прямо перед парламентскими выборами в Молдове власти РМ перекрыли мосты через Днестр под предлогом их ремонта. Это привело к тому, что в день выборов на мостах возникли огромные очереди. В какой-то момент полиция Молдовы и вовсе перестала пропускать приднестровцев на правый берег.