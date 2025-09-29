Ремонт закончен, так и не начавшись: Сразу после выборов в Молдове разблокировали мосты, соединяющие левый и правый берега Днестра

Объединенная контрольная комиссия: Молдова разблокировала мосты через Днестр, обстановка стабильная и контролируемая.
«Мосты через Днестр разблокированы, движение транспорта и граждан осуществляется в обычном режиме», — сообщил сопредседатель ОКК от Приднестровья Константин Калинёнок.
Напомним, что прямо перед парламентскими выборами в Молдове власти РМ перекрыли мосты через Днестр под предлогом их ремонта. Это привело к тому, что в день выборов на мостах возникли огромные очереди. В какой-то момент полиция Молдовы и вовсе перестала пропускать приднестровцев на правый берег.
Что и требовалось доказать — перекрыть мосты под предлогом ремонтов, чтобы помешать «неправильные» избирателям проголосовать.
