Ремонт закончен, так и не начавшись: Сразу после выборов в Молдове разблокировали мосты, соединяющие левый и правый берега Днестра

Мосты через Днестр разблокированы, движение транспорта и граждан осуществляется в обычном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Объединенная контрольная комиссия: Молдова разблокировала мосты через Днестр, обстановка стабильная и контролируемая.

«Мосты через Днестр разблокированы, движение транспорта и граждан осуществляется в обычном режиме», — сообщил сопредседатель ОКК от Приднестровья Константин Калинёнок.

Напомним, что прямо перед парламентскими выборами в Молдове власти РМ перекрыли мосты через Днестр под предлогом их ремонта. Это привело к тому, что в день выборов на мостах возникли огромные очереди. В какой-то момент полиция Молдовы и вовсе перестала пропускать приднестровцев на правый берег.

Что и требовалось доказать — перекрыть мосты под предлогом ремонтов, чтобы помешать «неправильные» избирателям проголосовать.

После подсчёта 99 процентов бюллетеней стало ясно, что в парламенте Молдовы у PAS — большинство в виде 55 мандатов.

Уже сейчас можно подвести предварительные итоги парламентских выборов, в которых власть внутри страны проиграла (далее).

В политике президент Молдовы Майя Санду действует жестче и масштабнее, чем Плахотнюк: Нынешний режим уничтожил и уничтожает всех, кто представляет хоть какую-то опасность для власти.

Такого беспредела, как в наше время, в Молдове еще не было (далее…).

