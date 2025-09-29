Власти рассказали подробности о «Центре адаптивного спорта» в Калининграде

Рассказать подробнее о будущем центре попросил один из посетителей страницы. «В планах построить специализированный “Центр адаптивного спорта” в Калининграде на улице Энергетиков, это поможет привлечь к адаптивной физической культуре и спорту людей с инвалидностью. В центре будут 50-метровый бассейн с детской ванной и легкоатлетический манеж», — говорится в ответе минспорта.