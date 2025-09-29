Ричмонд
В Кирове отремонтировали участок дороги на улице Советской

Объект протяженностью почти 3 километра успешно прошел многоступенчатую проверку.

Дорогу на улице Советской в Кирове привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций области.

«На участке протяженностью 2 километра 870 метров выполнены укладка двух слоев в асфальтобетонного покрытия, частичное благоустройство пешеходных зон, замена бортовых камней, ремонт обочин. Кроме того, расширены перекрестки улицы Советской с Банным проездом и улицей Молодой Гвардии. По техзаданию также обновлены остановки общественного транспорта», — рассказала заместитель руководителя дирекции благоустройства Марина Бармина.

Отремонтированный дорожный объект успешно прошел многоступенчатую проверку: лабораторные испытания проб применяемых материалов показали соответствие требованиям ГОСТ, нарушения не были выявлены и при замерах. Все уклоны проезжей части сделаны так, что вода не будет задерживаться на дороге.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.