В Перми поднимут цены на парковки в центре города

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в сентябре был проведен мониторинг уровня максимальной заполняемости платных парковочных мест. По его итогу обнаружилось, что внутри тарифной зоны платных парковок № 101 уровень занятости парковочных мест — более 90%, в тарифной зоне № 103 — 89%. По мнению администрации, назначение новых цен позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в этих зонах и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города. Также тарифная зона № 103 будет объединена тарифной зоной № 102.