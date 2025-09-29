В Перми поднимут цены на парковки в центре города

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В зоне № 101 час парковки будет стоить 30 ₽, в № 103 — 40 ₽ Ранее стоимость парковочных мест на этих территориях составляла 20 и 30 ₽ соответственно. Зоны парковки включают в себя часть улиц Монастырской, Пермской, Луначарского, Петропавловской, Советской, Ленина, Краснова, Тимирязева.
Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», в сентябре был проведен мониторинг уровня максимальной заполняемости платных парковочных мест. По его итогу обнаружилось, что внутри тарифной зоны платных парковок № 101 уровень занятости парковочных мест — более 90%, в тарифной зоне № 103 — 89%. По мнению администрации, назначение новых цен позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в этих зонах и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города. Также тарифная зона № 103 будет объединена тарифной зоной № 102.
Кроме этого, стоимость за пользование платными муниципальными парковками, расположенными в тарифных зонах № 201, № 202, № 301 и № 302, также повысится с 10 ноября на 10 ₽ — с 20 до 30 ₽