Путин подписал указ об осеннем призыве

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — говорится в документе.