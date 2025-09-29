Ричмонд
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти достигло 33 человек

33 человека, преимущественно жители Сланцевского района, стали жертвами отравления поддельным алкоголем в Ленинградской области. В рамках расследования установлена фирма-поставщик суррогата.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области число погибших в результате массового отравления метанолом выросло до 33 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, из 33 погибших 22 были жителями Сланцевского района, семь — Волосовского, двое — Приозерского. Еще по одному человеку погибли в Тосненском и Гатчинском районах.

О массовом отравлении поддельным алкоголем сообщалось 26 сентября. Тогда полиция задержала двух подозреваемых: 78-летнего Николая Бойцова и 60-летнюю Ольгу Степанову. В квартире Бойцова обнаружили пустые канистры и бутылки объемом до 10 литров с запахом спирта.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже региональная прокуратура сообщила, что в рамках расследования задержаны восемь человек, причастных к продаже суррогата.

По информации «Известий» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, источником контрафактного алкоголя, который привел к гибели людей, стала коммерческая фирма из Тосненского района.

